कितना ताकवर होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता? राहुल गांधी बने तो क्या मिलेंगी सुविधाएं और वेतन

ऐप पर पढ़ें

Leader of Opposition In Lok Sabha Salary: कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने शनिवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालें। निचले सदन में पार्टी का नेता ही नेता प्रतिपक्ष होगा क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीती हैं। यानी सीटों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस फिर से एक बार देश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने जा रही है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष कितना ताकतवर होता है।

पिछले 10 सालों से लोकसभा में कोई नेता विपक्ष क्यों नहीं है?

विपक्ष के नेता का पद 2014 से खाली पड़ा है, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल 10 प्रतिशत सीटें हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की हार के बाद, यह सबसे पुरानी पार्टी लोकसभा में 44 सीटों तक सिमट गई थी। 2014 की पराजय के बाद, सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने नियुक्त अध्यक्ष के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। 2019 में, हालांकि कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या में थोड़ा सुधार किया, फिर भी वह विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए आवश्यक 54 सीटों से पीछे रह गई थी।

लोकसभा में नेता विपक्ष के क्या विशेषाधिकार?

लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां रखता है। विपक्ष के नेता को संसद में एक आधिकारिक मान्यता प्राप्त होती है, जिससे उनकी स्थिति और अधिकार सुनिश्चित होते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 10 प्रतिशत सीटें होनी चाहिए। विपक्ष का नेता लोक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम और अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य होता है। इसके अलावा, वे विभिन्न संयुक्त संसदीय पैनलों में भाग लेते हैं और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार चयन समितियों में कार्य करते हैं।

वेतन और सुविधाएं

विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इनमें सरकारी आवास, गाड़ी, कार्यालय स्टाफ आदि शामिल होते हैं। विपक्ष के नेता को एक सांसद के रूप में बेसिक वेतन मिलता है। इसके अलावा, नेता प्रतिपक्ष को एक विशेष भत्ता मिलता है जो उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

सांसदों के लिए मासिक बेसिक वेतन 1,00,000 रुपये है। इसके अलावा, नेता प्रतिपक्ष को अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं, जो इस वेतन के अलावा होती हैं।

भत्ते और सुविधाएं:

मकान: दिल्ली में सरकारी आवास (आमतौर पर उच्च श्रेणी का बंगला)।

यात्रा भत्ता: देश के भीतर सरकारी कामकाज के लिए मुफ्त हवाई और रेल यात्रा।

कार और ड्राइवर: आधिकारिक कार्यों के लिए एक सरकारी कार और ड्राइवर।

सचिवालय और कार्यालय सहायता: सरकारी सचिवालय में ऑफिस और आवश्यक स्टाफ की सुविधा।

स्वास्थ्य सुविधाएं: सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं।

सुरक्षा: उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था।

परामर्शदाता की भूमिका और संसदीय समितियों में सदस्यता

विपक्ष के नेता से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार परामर्श ले सकती है, खासकर संवैधानिक नियुक्तियों और विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों में। विपक्ष के नेता को विभिन्न संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जाता है, जिससे वे नीतिगत और विधायी मामलों पर प्रभाव डाल सकते हैं। विपक्ष के नेता महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और विपक्ष के दृष्टिकोण को सदन में रखते हैं। विपक्ष के नेता को विशेष सत्रों और उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है, जिससे वे राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of the Opposition in Lok Sabha) का पद संसदीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेता प्रतिपक्ष के कर्तव्यों में सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करना, विपक्ष के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना और जनता के मुद्दों को उठाना शामिल होता है। यह पद संविधान और संसदीय प्रथाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है यह सुनिश्चित करने में कि सरकार जवाबदेह रहे और पारदर्शिता बनी रहे।

राहुल गांधी बनेंगे नेता प्रतिपक्ष?

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के ‘जोरदार प्रचार अभियान’ के लिए उनकी सराहना की गई। इसमें ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दलों को भी धन्यवाद दिया गया।

कार्य समिति ने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह करते हुए भी एक प्रस्ताव पारित किया। वेणुगोपाल ने संवाददताओं से कहा कि कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आग्रह किया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कार्य समिति के सदस्यों के विचार सुने और कहा कि वह इस बारे में जल्द फैसला करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘चुनाव के दौरान हमने बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के मुद्दे और सामाजिक न्याय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को अब संसद के अंदर अधिक प्रभावी ढंग से उठाने की आवश्यकता है। संसद में इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए राहुल जी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं।’’