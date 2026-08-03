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विजिलेंस ने एलडीए से मांगे दस्तावेज, घूसखोरी की जांच का बढ़ा दायरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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एलडीए जेई के घूसखोर एजेंट ने बिल्डर से आनलाइन वसूले थे 70 हजार -

विजिलेंस ने एलडीए से मांगे दस्तावेज, घूसखोरी की जांच का बढ़ा दायरा

एलडीए जेई के घूसखोर एजेंट ने बिल्डर से आनलाइन वसूले थे 70 हजार - आईजीआरएस को हथियार बनाकर की जा रही थी लाखों की अवैध वसूली

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घूसखोरी का मामला

- जेई समेत तीन आरोपित बिल्डर से 7.50 लाख घूस लेते पकड़े गए थे

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विजिलेंस की कार्रवाई

- मामले में लंबित आईजीआरएस का पूरा ब्योरा भी मांगा गया

लखनऊ, विशेष संवाददाता

विजिलेंस ने घूसखोरी के मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से कई दस्तावेज मांगे हैं। विजिलेंस की टीम ने सोमवार को एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और खासकर गिरफ्तार जेई दिनेश कुमार वर्मा के एजेंट श्रवण कुमार की ओर से आईजीआरएस पर की गई लंबित शिकायत से जुड़े दस्तावेज मांगे। घूसखोरी के मामले की जांच दायरा बढ़ रहा है, जिसमें कई और आरोपितों की भूमिका भी सामने आ सकती है।

जांच का दायरा

विजिलेंस लखनऊ सेक्टर की टीम ने शनिवार को एलडीए जोन पांच के जेई दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश तथा उनके एजेंट श्रवण कुमार को बिल्डर से 7.50 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस की शुरुआत जांच में एक सिंडीकेट के तहत आईजीआरएस की शिकायतों को हथियार बनाकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जिसके बाद आरोपी श्रवण कुमार की अन्य आईजीआरएस का भी ब्यौरा खंगाला जा रहा है। आरोपी जेई व सुपरवाइजर की बीते दिनों जिन आईजीआरएस के निस्तारण में भूमिका रही है, उन्हें भी खंगाला जा रहा है। पूरे मामले में एलडीए के कुछ अन्य अभियंताओं और कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।

संदिग्धों की जानकारी

विजिलेंस घूसखोरी के सिंडीकेट में शामिल अन्य संदिग्धों तक पहुंचने के लिए आरोपी जेई, सुपरवाइजर व उनके एजेंट की काल डिटेल भी खंगाल रही है। आरोपी एजेंट श्रवण कुमार ने बिल्डर से 70 हजार रुपये आनलाइन भी वसूले थे। उसके बैंक खातों का ब्योरा भी खंगाला जा रहा है। आरोपितों ने एक बिल्डर पर इंदिरानगर में निर्माणाधीन व्यवसायिक भवन को सील करने और बुलडोजर की कार्रवाई का भय दिखाकर पहले 40 लाख रुपये मांगे थे और बाद में 15 लाख रुपये में डील तय की थी। बिल्डर की शिकायत पर विजिलेंस ने अपना जाल बिछाया था और तीन आरोपी घूस लेते पकड़े गए थे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एलडीए के जेई दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफ क्या आरोप हैं?
एलडीए के जेई दिनेश कुमार वर्मा और उनके सहयोगियों पर बिल्डर से 7.50 लाख रुपये की घूस लेने का आरोप है।
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