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सीएजी रिपोर्ट-आबकारी विभाग ने लगाया राजस्व का चूना, नहीं जमा किया 2 करोड़ का ब्याज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2023 में समाप्त अवधि में आबकारी विभाग की लापरवाही से 2 करोड़ रुपये का ब्याज चूना लगा है। रिपोर्ट में पाया गया कि क्यूआर कोड का उपयोग किए बिना शराब की बोतलें जारी की गईं, जिससे विभाग को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ।

सीएजी रिपोर्ट-आबकारी विभाग ने लगाया राजस्व का चूना, नहीं जमा किया 2 करोड़ का ब्याज

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मार्च 2023 को समाप्त अवधि के अपने प्रतिवेदन में आबकारी विभाग में अधिकारियों की लापरवाही से ब्याज के दो करोड़ के राजस्व का चूना लगने का खुलासा किया है। रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखाकार ने लिखा है कि सितम्बर 2022 से मार्च 2023 के बीच आठ सहायक आबकारी आयुक्त के कार्यालयों के तहत आने वाले डिस्टिलरी व बेवरीज की जांच में क्यूआर कोड का उपयोग के बिना ही मदिरा निर्गत किए जाने का खुलासा हुआ है। उक्त अवधि में क्यूआर कोड के बिना निर्गत की गई मदिरा की बोतलों की कीमत में क्यूआर कोड शुल्क 15 पैसे प्रति बोतल सम्मिलत थी, जिसे विभाग ने 33 से 56 महीने में वसूल कर 3.06 करोड़ की आबकारी राजस्व की राशि कोषागार में जमा कराया था।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी राजस्व को जमा कराने में तीन से पांच वर्ष का विलम्ब हुआ जिससे 18 प्रतिशत की दर से 2 करोड़ रूपये की देय ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया गया। यह राशि अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का हिस्सा थी लिहाजा यह आबकारी राजस्व का भाग है जो संयुक्त प्रांत आबकारी 1910 की धारा 38ए के अनुसार 2 करोड़ का ब्याज बनता है। और यह राजस्व का नुकसान है।

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