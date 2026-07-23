सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान प्रस्तावना पढ़ी

‘लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ’ अभियान के तहत वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान की प्रस्तावना पढ़कर एकजुटता दिखाई। वकीलों ने छात्रों के खिलाफ अन्याय और पुलिस की बर्बरता का विरोध किया। पूर्व न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर ने कहा कि वे छात्रों के अधिकारों के लिए खड़े हैं।

‘लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ’ अभियान के तहत वकीलों ने दिखाई एकजुटता नई दिल्ली, वि.सं। जंतर-मंतर पर समेत देशभर में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक समूह ने बुधवार को शीर्ष अदालत परिसर में ‘लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ’ अभियान के तहत संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। वकीलों ने आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की और न्याय की मांग की।

वकीलों की एकजुटता अदालत परिसर में लंच ब्रेक के दौरान वकील एकत्र हुए और उन्होंने प्रस्तावना को बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया। साथ ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को फिर से दोहराया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश व वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर ने जोर देकर कहा कि कानून बिरादी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ा है।

स्टूडेंट्स के अधिकारों का समर्थन उन्होंने कहा कि ‘हम उन सभी छात्रों के साथ खड़े हैं जो अपने अधिकारों के लिए विरोध कर रहे हैं और हम उन सभी के लिए न्याय चाहते हैं।’ वरिष्ठ अधिवक्ता अभय सिंह ने कहा कि बार के सदस्य छात्रों के खिलाफ अन्याय और पुलिस की बर्बरता का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं और उन्होंने पूर्ण कानूनी समर्थन का संकल्प लिया है।

कानूनी कार्यवाही का आश्वासन उन्होंने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी सदस्य उस अन्याय का विरोध कर रहे हैं जो हुआ है। छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम इन मामलों में आवश्यक सभी कानूनी कार्रवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय हो। इसीलिए हमने अपने संविधान की प्रस्तावना के साथ इसकी शुरुआत की है।’ इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश, संजय घोष सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।