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दस को कार्य से विरत रहने को आज बनेगी रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी जिलों के अधिवक्ता 10 अगस्त को उच्च न्यायालय बेंच की मांग के चलते कार्य से विरत रहेंगे। इस निर्णय को लेकर गुरुवार को आगरा बार एसोसिएशन में रणनीति निर्धारित करने के लिए बैठक होगी। इसमें विभिन्न बार एसोसिएशन और व्यापार मंडल के पदाधिकारी शामिल होंगे।

दस को कार्य से विरत रहने को आज बनेगी रणनीति

हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रस्तावित 10 अगस्त को आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी जिलों के अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे। इस संबंध में गुरुवार को आगरा बार एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में वार्ता कर रणनीति तय की जाएगी। जिसमें जिले की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव एवं होटल एंड रेस्टोरेंट एसो. के अध्यक्ष, सचिव, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सचिव को आमंत्रित किया गया है। यह जानकारी समिति के महासचिव शैलेंद्र रावत, अनिल तिवारी, आरके नीलम, वीरेंद्र फौजदार, मोरध्वज सिंह, ऋषिराज चौहान आदि ने दी।

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