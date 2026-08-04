वकीलों को मासिक शुल्क से मिलेगी निजात

प्रयागराज में वकीलों को बहुमंजिला पार्किंग और एडवोकेट्स चैंबर्स बिल्डिंग में मासिक शुल्क से राहत मिलेगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने वकीलों को फर्नीचर निःशुल्क देने का आश्वासन दिया है, और प्रदेश सरकार से 44 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। बहुमंजिला पार्किंग व एडवोकेट्स चैंबर्स बिल्डिंग में वकीलों को मासिक शुल्क से निजात मिलेगी तथा चैंबरों में फर्नीचर भी निःशुल्क मिलेगा। यह आश्वासन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने चैंबर आवंटन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को दिया है।

संघर्ष समिति की बैठक संघर्ष समिति के पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और चेंबर्स आवंटन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी, वरिष्ठ सदस्य न्यायमूर्ति एसडी सिंह , न्यायमूर्ति अजय भनोट, न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति विकास बुधवार, न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल से मिलने गया था। मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ने प्रतिनिधिमंडल को बताया की रखरखाव खर्च व फर्नीचर फंड के लिए प्रदेश सरकार से बात चल रही है और वार्ता सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग के मेंटेनेंस में खर्च होने वाले 24 करोड़ देने को तैयार है, साथ ही फर्नीचर के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराने को तैयार हो गई है। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार से करीब 44 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। यह धनराशि मिल जाती है तो किसी भी अधिवक्ता से मेंटेनेंस के लिए डेढ़ हजार रुपये मासिक किराया नहीं लिया जाएगा।

मार्गदर्शन और पंजीकरण इस पर संघर्ष समिति के पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश और चैंबर्स आवंटन समिति का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल में संघर्ष समिति के संयोजक राजेश खरे, संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण गुप्ता, अध्यक्ष आरपी तिवारी, महासचिव जगदीश सिंह बुंदेला, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मपाल सिंह, आरके ओझा, अमरेंद्र नाथ सिंह, डॉ सीपी उपाध्याय व अनिल कुमार श्रीवास्तव, बीएन मिश्र, एसी तिवारी, सरिता सिंह, ममता मौर्या नन्हेलाल त्रिपाठी, धर्मेंद्र शुक्ल, रामानुज तिवारी आदि शामिल रहे। वार्ता के समय रजिस्ट्रार जनरल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने चैंबर पंजीकरण के फॉर्म भरने की अवधि एक सप्ताह बढ़ाने की मांग पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने बताया कि अब तक करीब नौ हजार से अधिक वकील आवेदन कर चुके हैं। शीघ्र ही दूसरे चरण के पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला जाएगा और छूटे हुए लोगों के लिए पुनः पोर्टल खोलने पर विचार किया जाएगा।