हड़ताल के मामले में अधिवक्ता नहीं देंगे अंडरटेकिंग

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। हड़ताल को लेकर अधिवक्ता संगठनों से अंडरटेंकिंग लेने, दागी अधिवक्ताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में लंबित याचिका समेत चार बिंदुओं पर मंगलवार को आमसभा बुलाई गई। बार और लॉयर्स एसोसिएशन के साथ पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री समेत वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। तय हुआ कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कोई अंडरटेंकिंग (वादा या शपथपत्र) नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर बार एसोसिएशन भी प्रतिवेदन देगा। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने और प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाने पर भी मुहर लगी है। हाईकोर्ट में लंबित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए थे कि सात साल अथवा उससे अधिक सजा वाले वकीलों से जुड़े मामलों को दूसरे जिलों में सुनवाई के लिए भेजा जाए।

इसके लिए हाईकोर्ट ने जिले भी निर्धारित किए हैं। बीती 23 जुलाई को यूपी बार काउंसिल ने इसी याचिका में दिए दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन से वकीलों के मुकदमों की सूची मांगी है। जिसके चलते बार और लॉयर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से मंगलवार को आमसभा बुलाई। इसमें हड़ताल अथवा न्यायिक कार्य से विरत रहने को लेकर अधिवक्ता संगठनों से अंडरटेकिंग मांगने का सर्व सम्मति से विरोध किया गया। एक स्वर में तय हुआ कि हाईकोर्ट में दागी वकीलों के खिलाफ चल रही याचिका में संस्था भी 20 अगस्त को अपना प्रतिवेदन दाखिल करेगी। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने और प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन बुलाने की बात भी तय हुई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार अवस्थी, महामंत्री विनय कुमार मिश्रा, लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा, महामंत्री राजीव यादव ने बताया कि आमसभा में पास हुए प्रस्ताव पर रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। इस अवसर पर अजीत शुक्ला, सुरेश सिंह चौहान, प्रमोद द्विवेदी, सुरेंद्र बाजपेई, शशिकांत पांडेय, नरेश चंद्र त्रिपाठी, भानू प्रताप सिंह, सर्वेश कुशवाहा, कपिल दीप सचान, शरद शुक्ला, पवन तिवारी, रवींद्र द्विवेदी समेत दोनों कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।