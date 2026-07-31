अधिवक्ता को जेल भेजने पर भड़की बार एसोसिएशन, हड़ताल कर निष्पक्ष जांच की मांग
घाटमपुर में सजेती पुलिस द्वारा लूट के मामले में अधिवक्ता सत्यजीत सचान को जेल भेजे जाने के बाद, घाटमपुर बार एसोसिएशन ने एक दिवसीय हड़ताल की। अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की। एसीपी से मुलाकात में अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की।
घाटमपुर। सजेती पुलिस द्वारा लूट के मामले में अधिवक्ता को जेल भेजने के बाद घाटमपुर बार एसो. के पदाधिकारी भड़क गये। बार एसो. ने पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल की। बार का एक प्रतिनिधि मंडल एसीपी से मिला और पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धीरपुर निवासी अधिवक्ता सत्यजीत सचान पर गांव के ही कुन्हू ने लूट का आरोप लगाया था। आरोप था कि 29 जुलाई को सत्यजीत ने शराब पीने के लिए उनसे रुपये मांगे। न देने पर मारपीट कर जेब से पांच हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया गया ।
मामले में पुलिस ने अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लूटा हुआ मोबाइल और दो हजार रुपये बरामद कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को जेल भेजे जाने के बाद शुक्रवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भड़क गये। वकीलों ने एक दिवसीय हड़ताल कर पुलिस के प्रति नाराजगी जताई। बार अध्यक्ष शिवसिंह परमार व अन्य पदाधिकारियों ने एसीपी से मुलाकात में कहा कि अधिवक्ता और पुलिस के बीच में गाली-गलौज का मामला संज्ञान में आया था। बीते दिनों अधिवक्ता ने क्षेत्र में जहरीला शराब बेंचने की भी शिकायत की थी इस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि पांच माह के भीतर वकील के चाचा और चचेरे भाई की मौत हो गई थी। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई खुन्नस की ओर इशारा कर रही है। मामले पर एसीपी ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसीपी से मिलने वालों में महामंत्री अजय सोनकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें