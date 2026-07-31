अधिवक्ता को जेल भेजने पर भड़की बार एसोसिएशन, हड़ताल कर निष्पक्ष जांच की मांग

घाटमपुर। सजेती पुलिस द्वारा लूट के मामले में अधिवक्ता को जेल भेजने के बाद घाटमपुर बार एसो. के पदाधिकारी भड़क गये। बार एसो. ने पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल की। बार का एक प्रतिनिधि मंडल एसीपी से मिला और पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धीरपुर निवासी अधिवक्ता सत्यजीत सचान पर गांव के ही कुन्हू ने लूट का आरोप लगाया था। आरोप था कि 29 जुलाई को सत्यजीत ने शराब पीने के लिए उनसे रुपये मांगे। न देने पर मारपीट कर जेब से पांच हजार रुपये और मोबाइल लूट लिया गया ।

मामले में पुलिस ने अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लूटा हुआ मोबाइल और दो हजार रुपये बरामद कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को जेल भेजे जाने के बाद शुक्रवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भड़क गये। वकीलों ने एक दिवसीय हड़ताल कर पुलिस के प्रति नाराजगी जताई। बार अध्यक्ष शिवसिंह परमार व अन्य पदाधिकारियों ने एसीपी से मुलाकात में कहा कि अधिवक्ता और पुलिस के बीच में गाली-गलौज का मामला संज्ञान में आया था। बीते दिनों अधिवक्ता ने क्षेत्र में जहरीला शराब बेंचने की भी शिकायत की थी इस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि पांच माह के भीतर वकील के चाचा और चचेरे भाई की मौत हो गई थी। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई खुन्नस की ओर इशारा कर रही है। मामले पर एसीपी ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसीपी से मिलने वालों में महामंत्री अजय सोनकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।