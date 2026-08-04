खजनी अधिवक्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च
खजनी तहसील के अधिवक्ताओं ने बच्चों की हत्या के मामलों के विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन किया। 10 वर्षीय बालिका के रेप और हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ और अन्य बच्चों की हत्या की घटनाओं की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। जिला बार एसोसिएशन के आवाहन पर यह प्रदर्शन पूरे जिले में हुआ।
हरनही, हिन्दुस्तान संवाद। खजनी तहसील के अधिवक्ताओं ने सोमवार को हड़ताल पर रहकर गोरखपुर जिले में हुई बच्चों की हत्याओं की घटनाओं के विरोध में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल से 10 वर्षीय बालिका के रेप और निर्मम हत्या के आरोपी पुलिस विभाग के सिपाही खजनी कस्बे में 10 वर्षीय बच्चे वैभव वर्मा के अपहरण और हत्या तथा सहजनवा कस्बे में 12 वर्षीय बच्चे अंशुमान सिंह की हत्या की घटनाओं की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकालकर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।तहसील बार के अध्यक्ष सत्यप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ मल्लू लाल ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के आवाहन पर आज जिले की सभी तहसीलों में विरोध प्रदर्शन हुआ है।
वकीलों के विरोध प्रदर्शन में महेश प्रसाद दुबे, चंद्रमौली शर्मा,राणा प्रताप सिंह, शशिशेखर सिंह, ईश्वरचंद्र सिंह, संजीव श्रीवास्तव, अरविंद राय सहित तहसील के सभी वकील शामिल रहे।
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