अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन
वाराणसी। सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन के विरोध में अधिवक्ताओं ने सीपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि संसद परिसर में प्रदर्शन से धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाया गया है। लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर परंपराओं को ठेस पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
वाराणसी। संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव की ओर से किए गए प्रदर्शन के विरोध में अधिवक्ता उग्र हो गए हैं। शनिवार को अधिवक्ताओं ने सीपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। नारेबाजी की गई। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन से सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनाया गया है। लोकतांत्रिक विरोध के नाम पर किसी भी धर्म या उसकी आस्था को ठेस पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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