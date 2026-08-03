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बच्ची से दुष्कर्म मामले में टैक्स अधिवक्ताओं का बहिष्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में एक 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत होकर विरोध किया। अधिवक्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसी जघन्य घटनाओं के दोषियों को कठोर दंड मिलना चाहिए।

बच्ची से दुष्कर्म मामले में टैक्स अधिवक्ताओं का बहिष्कार

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दस वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म एवं हत्या की घटना के विरोध में टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहकर अपना विरोध दर्ज कराया। टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से एडिशनल कमिश्नर जीएसटी को पत्रक सौप कर न्यायिक कार्य से विरत रहने की जानकारी दी गई। टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष जेके सिन्हा एवं महामंत्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि ऐसी जघन्य घटनाओं के दोषियों को शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सख्त से सख्त दंड दिया जाना चाहिए।

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