चैंबर का मासिक किराया किसी कीमत पर नहीं देंगे
प्रयागराज में वकीलों की संघर्ष समिति ने चैंबर आवंटन के लिए 1500 रुपये मासिक किराया शुल्क न देने का निर्णय लिया। समिति ने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया है। पूर्व अध्यक्षों ने कहा कि जूनियर वकीलों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए और लो रखरखाव शुल्क पर विरोध जारी रहेगा।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। मल्टीलेवल चैम्बर्स एवं पार्किंग बिल्डिंग में चैंबरों के आवंटन में 1500 रुपये किराया शुल्क किसी भी कीमत पर नहीं देने और मेंटेनेंस के लिए मुख्यमंत्री को भेजे गए 24 करोड़ रुपये के आवंटन पर हुई कार्यवाही के संबंध में चैम्बर एलाटमेंट संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश से मिलेगा। यह निर्णय रविवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने कहा कि चैंबर आवंटन के मामले में हाईकोर्ट बार के पदाधिकारी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को विश्वास में लिया जाए एवं मेंटेनेंस चार्ज के लिए हर महीने 1500 रुपये किराया शुल्क को किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा।
पूर्व महासचिव एसी तिवारी ने कहा कि धरोहर राशि लखनऊ बेंच में बने चैंबरों की तरह मुख्य आवंटी से 50 हजार और सह आवंटी से 25 हजार रुपये लिए जाने चाहिए। मासिक शुल्क किसी भी कीमत नहीं दिया जाएगा।वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि सीनियर एडवोकेट हर तरह सक्षम है लेकिन जूनियर वकीलों के हितों का ख्याल रखना चाहिए और मासिक शुल्क न लिया जाए। बैठक में धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हरवंश सिंह, शशि प्रकाश सिंह, ममता मौर्या, प्रशांत सिंह रिंकू ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन समिति के संयोजक राजेश खरे ने किया। बैठक में संघर्ष समिति के अध्यक्ष आरपी तिवारी, जगदीश सिंह बुंदेला, चंद्रकांत द्विवेदी, सरिता सिंह, शक्ति सिंह, संतोष कुमार पांडे, सुनील कुमार ,जेएस बघेल , सुशील कुमार यादव,सुनील सहगल आदि उपस्थित रहे।
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