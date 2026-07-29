कैशलेस इलाज की घोषणा पर वकीलों ने हर्ष जताया
प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री की कैशलेस इलाज की घोषणा का स्वागत किया और इसके लिए प्रशांत सिंह रिंकू को सम्मानित किया। अधिवक्ताओं ने इसे अपने संघर्ष की विजय बताया। पूर्व उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ने कहा कि यह लम्बे समय से उनकी मांग थी।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने कैशलेस इलाज की घोषणा पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। साथ ही इसके लिए पूर्व में आंदोलन करने वाले हाईकोर्ट बार के पूर्व संयुक्त सचिव प्रशांत सिंह रिंकू को सम्मानित भी किया।हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हाल में बुधवार को अधिवक्ताओं के कैशलेस इलाज की मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए वकीलों ने इसे अधिवक्ता संघर्ष की विजय बताया। हाईकोर्ट बार के पूर्व उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ने कहा कि अधिवक्ता समाज लम्बे समय से इसी मांग के लिए अवाज उठा रहे थे। वकीलों ने इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष के लिए पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन प्रशांत सिंह रिंकू का सम्मान किया।
इस अवसर पर पूर्व उपाध्यक्ष हरवंश सिंह, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज मिश्र, आशीष दुबे, अजीतमणि, अजय विक्रम सिंह, अनूप शर्मा सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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