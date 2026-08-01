बार एसोसिएशन सचिव समेत अन्य अधिवक्ताओं पर मुकदमा
मारपीट, धमकी और चेन छीनने के आरोप में आईटीआई थाने में केस दर्ज एसडीएम कोर्ट
काशीपुर। बार एसोसिएशन काशीपुर के सचिव यशवंत चौहान समेत अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट, धमकी, वाहन क्षतिग्रस्त करने और चेन छीनने के आरोप में आईटीआई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर बार एसोसिएशन में रोष व्याप्त है। जसपुर निवासी अधिवक्ता हरगोविंद सिंह की तहरीर पर आईटीआई पुलिस ने बार एसोसिएशन के सचिव यशवंत चौहान, अंकित त्यागी व अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर में आरोप है कि 1 जुलाई 2026 को एसडीएम कोर्ट परिसर में पहले उनके भाई अधिवक्ता धर्मेंद्र के साथ विवाद हुआ।
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