अधिवक्ता न्यायिक कार्योँ से रहे विरत
काशीपुर में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के सचिव यशवंत सिंह चौहान और अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज कथित झूठी एफआईआर के विरोध में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से एफआईआर निरस्त करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे।
काशीपुर। बार एसोसिएशन के सचिव एवं अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज कथित झूठी एफआईआर के विरोध में सोमवार को अधिवक्ता न्यायिक और रजिस्ट्री कार्य से विरत रहे। बार एसोसिएशन के सचिव यशवंत सिंह चौहान और अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरोध में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से एफआईआर निरस्त करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो प्रदेशभर के अधिवक्ता विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। यहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजेश खुल्वे, उपाध्यक्ष विधुशेखर शर्मा, उपसचिव अंकित चौधरी, कोषाध्यक्ष बीसी नौटियाल, आय-व्यय निरीक्षक गौरव मेहरोत्रा, पुस्तकालय अध्यक्ष राकेश प्रजापति, सदस्य प्रीति कश्यप, पंकुल गुप्ता, शुभम उपाध्याय, नरगिस, रणजीत सिंह, कैलाश कुमार, केदार सिंह, प्रीति शर्मा आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें