वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह बाद भेजेंगे जवाब
कानपुर में बार और लॉयर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा वकीलों से हड़ताल न करने के लिए अंडरटेकिंग मांगी गई। यूपी बार काउंसिल ने आपराधिक छवि वाले वकीलों की सूची मांगी है। प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन पर विचार-विमर्श के बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय लेने का निर्णय लिया गया।
कानपुर। बार और लॉयर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक बुधवार को बार एसोसिएशन के रामनाथ सेठ हॉल में हुई। बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिवक्ताओं से हड़ताल न किए जाने के संबंध में अंडरटेकिंग मांगी गई है। यूपी बार काउंसिल द्वारा आपराधिक छवि वाले वकीलों की सूची मांगी गई है और अधिवक्ता अधिनियम में कई ऐसे संशोधन प्रस्तावित हैं जो अधिवक्ता विरोधी हैं। विचार-विमर्श के बाद तय हुआ कि कार्यकारिणी द्वारा कोई जवाब भेजे जाने से पहले वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इस मुद्दे पर राय ली जाए और फिर आमसभा बुलाकर वकीलों की राय ली जाए। गुरुवार को भी बैठक की जाएगी।
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