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अधिवक्ता पर धारदार हथियार से हमला, सिर फटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के धूमनगंज थानाक्षेत्र में अधिवक्ता रितेश गुप्ता पर जानलेवा हमला किया गया है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि अभिषेक यादव और 15-20 अज्ञात लोगों ने उन पर ईंट-पत्थर और धारदार हथियार से हमला किया। हमले में उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधिवक्ता पर धारदार हथियार से हमला, सिर फटा

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। धूमनगंज थानाक्षेत्र में अधिवक्ता रितेश गुप्ता पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। अधिवक्ता ने अभिषेक यादव धुस्सा और अंसू माफिया पीपलगांव समेत 15-20 अज्ञात लोगों पर ईंट-पत्थर और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। हमले में अधिवक्ता का सिर फट गया, जबकि दाहिने हाथ की दो अंगुलियां टूटने के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।रितेश गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात अगस्त की रात करीब दस बजे वह अपने घर जा रहे थे, तभी आरोपितों ने उन्हें घेर लिया और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया।

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आरोप है कि हमलावरों ने ईंट-पत्थर के साथ धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। अचानक हुए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह मौके से भागे और थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस घटना की जांच के साथ आरोपितों की तलाश में जुटी है।

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