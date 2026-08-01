उन्नाव में न्यायिक अधिकारी पर आरोप लगाकर दिया इस्तीफा

उन्नाव, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में तैनात चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने एक न्यायिक अधिकारी पर आरोप लगा कर पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस को जारी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मानसिक उत्पीड़न, असम्मानजनक व्यवहार और भेदभाव के कारण काम करना संभव नहीं है। मेरे कामकाज में बाधा डाली जा रही है। 69 वर्षीय अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा है कि वह पिछले तीन वर्षों से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के रूप में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता दे रहे हैं। बेहतर कार्य के आधार पर कार्यकाल का लगातार नवीनीकरण भी होता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं।

लंबे समय से मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। त्यागपत्र देने का दबाव भी बनाया जा रहा है। चार माह का मानदेय लंबित है। कार्यालय के काम की जरूरी स्टेशनरी और अन्य सुविधाएं समय पर नहीं दी जा रही हैं। इससे काम प्रभावित हो रहा है। ऐसे हालात में पद पर बने रहना कठिन हो गया है, इसलिए वह मजबूरी में इस्तीफा देने का निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पांच फरवरी 2027 तक रिन्यूवल है लेकिन मैंने त्याग पत्र दे दिया है। अब चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के दायित्व से मुक्त हूं।वकीलों ने बैठक कर जांच की मांग की : बार एसोसिएशन उन्नाव की साधारण सभा शुक्रवार को अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई। बैठक में न्यायिक अधिकारी के संबंध में वकीलों के उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विस्तृत चर्चा के बाद साधारण सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवश्यक कार्रवाई की मांग को लेकर शीर्ष न्यायिक अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की मांग करने का निर्णय लिया गया है। सभा में मौजूद वकीलों ने सर्वसम्मति से निर्णय का समर्थन किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष रामशंकर यादव, रामसुमेर सिंह, सुशील शुक्ला, रतीन्द्र प्रताप सिंह, विनोद पाठक आदि मौजूद रहे। संचालन महामंत्री अनुज कुमार बाजपेई ने किया।