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अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में अधिवक्ता वीर प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में आरोपी तुषार त्यागी की ओर से याचिका दाखिल की थी। सुनवाई में विलंब होने के कारण, तुषार और उसके रिश्तेदारों ने व्हाट्सएप कॉल कर अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी

प्रयागराज, संवाददाता। भोला का पूरा, प्रीतमनगर निवासी अधिवक्ता वीर प्रताप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने मेरठ के एक आपराधिक मुकदमे के आरोपी तुषार त्यागी उर्फ राजा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।आरोप है कि सुनवाई में विलंब होने से नाराज तुषार त्यागी और उसके रिश्तेदार निशांत त्यागी ने व्हाट्सएप कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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