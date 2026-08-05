फर्जी दस्तावेज मामले में अधिवक्ता की जमानत अर्जी मंजूर
महेश वर्मा, जो महिला पुलिस पदाधिकारी की शादी का फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, उनकी जमानत अर्जी सोमवार को मंजूर की गई। सुनवाई के दौरान कई अधिवक्ता अदालत में उपस्थित थे। वर्मा को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और मामला 11 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था।
महिला पुलिस पदाधिकारी की शादी का फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार अधिवक्ता महेश वर्मा की जमानत अर्जी सोमवार को एडीजे-1 की अदालत से मंजूर हो गई। सुनवाई के दौरान जिला बार संघ के कई पदाधिकारी समेत अन्य अधिवक्ता अदालत में मौजूद थे। बागबेड़ा निवासी अधिवक्ता महेश वर्मा को सीतरामडेरा पुलिस ने 23 जुलाई को जेल भेजा था। महिला पुलिस पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर सीतरामडेरा थाना में 11 अगस्त 2025 को अधिवक्ता और अन्य के खिलाफ विभिन्न अपराध की आठ धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। 30 जुलाई को जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने केस डायरी मांगी थी।
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