मेडिएशन सेंटर में अधिवक्ता से अभद्रता
प्रयागराज में लखनऊ की अधिवक्ता अनादि चित्रांशी ने आरोप लगाया कि सिविल लाइंस थाने में एक व्यक्ति ने उन्हें गाली दी और धक्कामुक्की की। यह घटना बुधवार को हुई जब वे एक मामले की सुनवाई के लिए मेडिएशन सेंटर पहुँची थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
प्रयागराज, संवाददाता। लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी अधिवक्ता अनादि चित्रांशी ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह बुधवार को एक मामले की सुनवाई के सिलसिले में मेडिएशन सेंटर पहुंचे थे। वहां एक व्यक्ति ने उनका नाम पूछने के बाद गालीगलौज व धक्कामुक्की की और लखनऊ लौटते समय अनहोनी होने की धमकी दी। मौके पर मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने बीच बचाव किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें