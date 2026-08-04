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सनातन के अपमान के आरोप में पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दाखिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में भाजपा विधिक विभाग के एक पदाधिकारी ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। आरोप है कि संसद के सामने साधु-संतों का वेश धारण कर प्रदर्शन करने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। न्यायालय से मांग की गई है कि उन्हें दंडित किया जाए।

सनातन के अपमान के आरोप में पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दाखिल

प्रयागराज, विधि संवादादाता। अधिवक्ता एवं भाजपा विधिक विभाग से जुड़े पदाधिकारी ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ एसीजेएम-10 की अदालत में परिवाद दाखिल कर उन्हें तलब कर दंडित किए जाने की मांग की है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि पप्पू यादव के संसद भवन के सामने साधु-संत और पुजारियों की वेशभूषा धारण कर किए गए प्रदर्शन से सनातन धर्म, साधु-संतों और करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।भाजपा उत्तर प्रदेश विधिक विभाग के प्रदेश सह-संयोजक सुशील कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता अम्बिकेश्वर मिश्रा के जरिए सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के विरुद्ध दाखिल परिवाद में आरोप लगाया है कि विपक्षी ने संसद भवन के सामने साधु-संतों और पुजारियों का वेश धारण कर तथा गले में आपत्तिजनक तख्ती लगाकर मंदिरों के दानपात्र से जुड़े प्रदर्शन के माध्यम से सनातन धर्म एवं हिंदू समाज का अपमान किया।

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न्यायालय से अनुरोध किया है कि आरोपित को तलब कर विधि के अनुसार मुकदमा चलाया जाए और दोष सिद्ध होने पर दंडित किया जाए। मामले में 11 अगस्त को वादी का बयान दर्ज होगा।

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