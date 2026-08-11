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रेस्तरां में हाईकोर्ट वकील पर चाकू-कांटे से हमला, जानलेवा हमले का केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट के अधिवक्ता पर जन्नत क्लब एंड विस्टो रेस्तरां में कुछ युवकों ने हमला किया। आरोपियों ने चाकू और कांटे से वार किया, जिसके कारण वह घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

रेस्तरां में हाईकोर्ट वकील पर चाकू-कांटे से हमला, जानलेवा हमले का केस दर्ज
रेस्तरां में हाईकोर्ट वकील पर चाकू-कांटे से हमला, जानलेवा हमले का केस दर्ज

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित जन्नत क्लब एंड विस्टो रेस्तरां में परिवार के साथ खाना खाने पहुंचे हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि टेबल पर रखे चाकू और कांटे से उन पर वार किया गया, जिससे वे घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के मुताबिक, 27 जुलाई की रात वह परिवार के साथ रेस्तरां गए थे। खाना ऑर्डर करने के बाद वह बैठे ही थे कि रेस्तरां के एक बाउंसर ने आकर उन्हें आगाह किया कि कुछ लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए हैं।

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आरोप है कि इसके कुछ ही देर बाद सत्येंद्र नाम का युवक अपने पांच-छह साथियों के साथ वहां पहुंचा और टेबल पर रखे चाकू-कांटे से उन पर हमला कर दिया। हमले में अखिलेश घायल हो गए और रेस्तरां में अफरा-तफरी मच गई।अधिवक्ता का कहना है कि जब वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें फिर रोककर मारपीट की। इस दौरान उनके साथ मौजूद परिवार के लोग भी दहशत में आ गए। रेस्तरां के सुरक्षाकर्मी कृष्णा ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया। अखिलेश का आरोप है कि कुछ दिन पहले एक मामले में उन्होंने पीड़ित पक्ष को कानूनी सलाह दी थी, और इसी रंजिश में उन पर यह हमला करवाया गया। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस रेस्तरां के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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