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पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने अधिवक्ता पर किया हमला, गम्भीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने अधिवक्ता पर किया हमला, गम्भीर पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने अधिवक्ता पर किया हमला, गम्भीर

पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने अधिवक्ता पर किया हमला, गम्भीर

नवाबगंज।पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक अधिवक्ता को रास्ते में रोक उसपर जानलेवा हमला कर दिया। जिसमें उसके सिर में गहरी चोट लगने से 15 टांके आए हैं। हालत गम्भीर बतायी जा रही है।रिछोला किफायतुल्ला गांव के दुर्गपाल सिंह तहसील में अधिवक्ता हैं। आरोप है कि दबंग ने अपनी पत्नी, साले और दो-तीन अन्य साथियों के साथ उन्हें घेर लिया। गाली-गलौज करते हुए लोहे की राड, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। अधिवक्ता के सिर लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े, उनके सिर में गंभीर चेाट आई है। पुलिस को आता देख आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घायल अधिवक्ता को सीएचसी में भर्ती कराया।

प्राथमिक उपचार के दौरान उनके सिर में 15 टांके लगाए गए। डाक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, वहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की तहरीर घायल अधिवक्ता की पत्नी सर्वेश की ओर से थाना नवाबगंज में दी गयी है। गुस्साए वकीलों ने कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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