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अधिवक्ता और महिला से मारपीट, आठ के खिलाफ मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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मऊआइमा। इलाके के उधोपुर खगिया निवासी पंकज कुमार यादव का कहना है कि वह पेशे

अधिवक्ता और महिला से मारपीट, आठ के खिलाफ मुकदमा

इलाके के उधोपुर खगिया निवासी पंकज कुमार यादव का कहना है कि वह पेशे से अधिवक्ता हैं। वह अपनी चार पहिया वाहन से जरूरी काम से थाना चौराहा गए था। जब रात्रि लगभग साढे दस बजे घर के लिए चले सिसई सिपाह चौराहा पर पहले से घात लगाकर खडे कुछ लोगों ने उनकी गाडी रूकवाकर गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देते हुए लाठी डंडा से जानलेवा हमला कर दिए।

घटना का विवरण

पंकज यादव का आरोप है कि वह किसी तरह जान बचाते हुए कार छोड कर भागे तो कार क्षतिग्रस्त कर दिया गया।इसकी सूचना 112 नम्बर और थाने में दी। पुलिस मौके पर पहुंच कर किसी तरह उनकी जान बचाई। घायल अधिवक्ता ने मऊआइमा थाना में मिथलेश कुमार,मनीष कुमार, विजय कुमार सरोज, बुद्वधू सरोज, अभिषेक सरोज एक अज्ञात निवासी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

दूसरी घटना

इसी गांव सिसई सिपाह निवासी सुमन यादव पत्नी डाक्टर अजय कुमार यादव का आरोप है कि वह स्कूटी से जा रही थी। कुछ लोग उसे गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए लात घूसों से मारने पीटने लगे विरोध पर एक लाख का आई फोन तोड कर क्षतिग्रस्त कर दिए। शोर मचाने पर लोगों को आता देख स्कूटी क्षतिग्रस्त कर के भाग गए। सुमन यादव ने मऊआइमा थाना में नन्द लाल यादव, दूधनाथ यादव,सीमा यादव निवासी जाजापुर थाना रानीगंज प्रतापगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है。

सामान्य प्रश्न

पंकज यादव पर किसने हमला किया?
पंकज यादव पर कुछ लोगों ने घात लगाकर हमला किया।

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