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फरार दो शातिरों की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपित कन्हाई सहनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और एसटीएफ फरार साथियों की तलाश में जुटी है। वह भाजपा कार्यकर्ता बताकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुका है। मामले की जांच जारी है।

फरार दो शातिरों की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी

​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ दिखाकर सूबे में करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्य आरोपित कन्हाई सहनी की कांटी के अर्रा गांव से गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ उसके दो फरार साथियों को दबोचने के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार शातिर कन्हाई सहनी ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बताने वाले कन्हाई ने स्वीकार किया था कि उसने इस साजिश में अपने दो स्थानीय दोस्तों को भी शामिल किया था।

पूछताछ के दौरान उसने यह भी उजागर किया कि उसे राज्य के हाई-प्रोफाइल नेताओं के निजी मोबाइल नंबर पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने मुहैया कराए थे। अब एसटीएफ और पुलिस उस संदिग्ध कार्यकर्ता की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है। ​सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि मामले में जेल के बंद आरोपित कन्हाई को जल्द ही रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। उसके साथियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। संलिप्तता मिलने पर उन सबसे भी पूछताछ की जाएगी।

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