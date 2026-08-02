नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का शुभारंभ

जमुई। कार्यालय संवाददाता वर्ष 2047 तक भारत को एक सशक्त , आत्मनिर्भर और विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने तथा भावी पीढ़ी को एक सुरक्षित एवं स्वस्थ परिवेश प्रदान करने और युवाओं के क्षमता का सही दिशा में उपयोग करने के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में "नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत" अभियान का शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों , विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों , बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं , नेहरू युवा केंद्र तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की भागीदारी रही।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा और सुना। उनके संदेश से प्रेरणा लेते हुए सभागार में मौजूद प्रत्येक नागरिक , प्रशासनिक अधिकारी और युवा वर्ग ने एक स्वर में नशामुक्त , स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली अपनाने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की सामूहिक शपथ ली। इस अवसर पर डीएम श्री नवीन ने उपस्थित छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने दैनिक जीवन के व्यावहारिक उदाहरणों से नशे के गंभीर दुष्प्रभावों को समझाते हुए कहा कि नशे की शुरुआत भले ही आकर्षक लगे , लेकिन यह जीवन को तबाही की ओर धकेल देती है। उन्होंने देश हित में नशा को "ना" कहने का आग्रह किया। उधर कार्यक्रम के दूसरे सत्र में समाहरणालय परिसर में लोक कलाकारों ने गीत के जरिए नशा मुक्ति विषय पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने यह दर्शाया कि नशा स्वच्छ परिवार और युवा के स्वर्णिम भविष्य को तबाह कर देता है। नुक्कड़ नाटक के उपरांत डीएम ने सभी कलाकारों को जनता के बीच जाकर नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए रवाना किया। उन्होंने प्रबुद्ध लोगों और लिखनहारों से भी इस दिशा में कारगर पहल किए जाने का अनुरोध किया।एडीएम रविकांत सिन्हा , एडीएम विभागीय जांच बालमुकुंद प्रसाद , डीसीएलआर सुजीत कुमार , डीईओ धनंजय कुमार पासवान , डीपीओ नीतेश कुमार , जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी विकेश कुमार , जिला नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमारी समेत कई ओहदेदार और बड़ी संख्या में नामित जन कार्यक्रम में सम्मिलित थे।