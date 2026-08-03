Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राष्ट्रव्यापी जागरण और जन भागीदारी से नशा मुक्त होगा भारत: कुलपति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
Follow us on Google News
share

आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में 'नशा मुक्त युवा एवं विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने नशे से बचने का आह्वान किया और छात्रों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

राष्ट्रव्यापी जागरण और जन भागीदारी से नशा मुक्त होगा भारत: कुलपति

आजमगढ़, संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में रविवार को कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार की अध्यक्षता में 'नशा मुक्त युवा एवं विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं ने देखा। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि नई पीढ़ी को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाने के लिए व्यापक जनजागरण की जरूरत है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों से गांवों और चौराहों पर लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षित युवा इस अभियान की जिम्मेदारी उठाएं तो नशा मुक्त भारत का लक्ष्य अवश्य हासिल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का हुआ सजीव प्रसारण

विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए नशा मुक्त समाज का निर्माण जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। अभियान के संयोजक प्रो. अजीत राय ने कहा कि नशा मुक्त परिसर और समाज आज की आवश्यकता है और युवाओं को आगे बढ़कर इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक,एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक,कर्मचारी समेत छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प का चला अभियान
ये भी पढ़ें:नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का शुभारंभ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Azamgarh News Azamgarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।