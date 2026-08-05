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वीडियो सीरीज ट्राइबल हीरोज का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में गोस्सनर कॉलेज के मास कम्युनिकेशन विभाग ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ‘ट्राइबल हीरोज: अनसीन फेसेस’ नामक वीडियो सीरीज का लोकार्पण किया। यह पांच एपिसोड की श्रृंखला छात्रों द्वारा निर्मित है और 9 अगस्त तक यूट्यूब पर प्रसारित होगी।

वीडियो सीरीज ट्राइबल हीरोज का लोकार्पण

रांची, विशेष संवाददाता। गोस्सनर कॉलेज के मास कम्युनिकेशन विभाग की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में वीडियो सीरीज ‘ट्राइबल हीरोज: अनसीन फेसेस’ का लोकार्पण बुधवार को किया गया। यह पांच एपिसोड की वीडियो सीरीज है, जिसका निर्माण विभाग के सेमेस्टर-3 और 5 के विद्यार्थियों ने किया है। यह सीरीज 9 अगस्त तक हर शाम 5 बजे गोस्सनर कॉलेज मास कम्युनिकेशन विभाग के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाएगी। विभाग की पाठ्यक्रम समन्वयक प्रो आशा रानी केरकेट्टा ने कहा कि हमारे समाज में बहुत सारे जनजातीय समाज के लोग मौजूद हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में समाज के लिए कार्य कर रहे है।

यह वीडियो सीरीज उन व्यक्तियों पर ही आधारित है।विभाग की शिक्षिका महिमा गोल्डेन ने बताया कि वीडियो सीरीज में निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, पटकथा लेखन, संपादन सहित सभी तकनीकी कार्य विद्यार्थियों ने ही किए हैं। शिक्षक संतोष कुमार ने बताया कि बंदी उरांव, अमरनाथ लकड़ा, लॉरेंस खेस, सुखराम पहान, अनुपमा कच्छप, जेनिका तिर्की सहित अन्य व्यक्तित्वों को सीरीज में शामिल किया गया है।यह सीरीज साक्षी, रोहित, सलील, संजना, अमृत, सौरभ, कशफ, अमीषा सहित अन्य विद्यार्थियों ने विभाग के शिक्षकों के मार्गदर्शन में बनाया है।

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