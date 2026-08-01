Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तामली क्षेत्र में 14.57 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के अंतर्गत तामली ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का भूमि पूजन किया गया। यह योजना 1457.21 लाख रुपये की लागत से बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करना और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।

तामली क्षेत्र में 14.57 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य शुरू

सतीश जोशी, चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के क्रम में स्वीकृत 1457.21 लाख रुपये की लागत वाली तामली ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना के कार्यारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत भूमि पूजन कर किया गया। मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडेय, दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महराना, पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता अशोक स्वरुप, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने पूजा-अर्चना कर योजना के सफल एवं समयबद्ध निर्माण की कामना की। पेयजल निगम के ईई ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के पूर्ण होने के बाद तामली क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों को वर्षभर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगी।

ये भी पढ़ें:Champawat News: सीमांत कारी मोटर मार्ग का सुधारीकरण होगा

श्याम नारायण पांडेय ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ महिलाओं एवं बच्चों को पेयजल लाने में होने वाली कठिनाइयों से भी राहत दिलाएगी। मुकेश महराना ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि तामली क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने योजना के शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की अपेक्षा व्यक्त की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Champawat News Champawat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।