तामली क्षेत्र में 14.57 करोड़ की पेयजल योजना का कार्य शुरू

सतीश जोशी, चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के क्रम में स्वीकृत 1457.21 लाख रुपये की लागत वाली तामली ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना के कार्यारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत भूमि पूजन कर किया गया। मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडेय, दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महराना, पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता अशोक स्वरुप, जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने पूजा-अर्चना कर योजना के सफल एवं समयबद्ध निर्माण की कामना की। पेयजल निगम के ईई ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के पूर्ण होने के बाद तामली क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों को वर्षभर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगी।

श्याम नारायण पांडेय ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ महिलाओं एवं बच्चों को पेयजल लाने में होने वाली कठिनाइयों से भी राहत दिलाएगी। मुकेश महराना ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि तामली क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने योजना के शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की अपेक्षा व्यक्त की।