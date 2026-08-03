गूंजा नशामुक्ति का संकल्प, कृषि मंत्री ने कहा- युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत

लखीसराय के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लाइव प्रसारण के दौरान विद्यार्थियों ने नशामुक्ति की शपथ ली। मंत्री ने नशामुक्त भारत के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, लखीसराय में शनिवार को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत द्वारा आयोजित "नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान" का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार, एडीएम नीरज कुमार, डीडीसी सुमित कुमार तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं गुब्बारे उड़ाकर किया।

कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया, जिसे उपस्थित छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं अधिकारियों ने एक साथ देखा और सुना। प्रधानमंत्री के आह्वान पर सभी ने वर्चुअल माध्यम से नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। इसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भी सामूहिक रूप से नशामुक्ति की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि युवाशक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नशामुक्त, स्वस्थ, जागरूक और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित युवा ही आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की मजबूत आधारशिला रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को "नशामुक्त परिवार, नशामुक्त समाज और नशामुक्त भारत" के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए।

मंत्री का संदेश मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उन्होंने 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए "हमारा समाज पाँच अभिशापों से मुक्त रहे" के संकल्प के साथ पूरे बिहार में नशामुक्ति जनजागरण अभियान की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक विभिन्न कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं और आम नागरिकों को नशामुक्ति की शपथ दिलाकर इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनआंदोलन का रूप उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान जनभागीदारी से राष्ट्रीय जनआंदोलन बना, उसी प्रकार नशामुक्ति का यह अभियान भी देशव्यापी जनआंदोलन का रूप लेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश का युवा नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहकर शिक्षा, संस्कार, राष्ट्रसेवा और सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाएगा। उन्होंने सभी से अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को नशामुक्त बनाने का संकल्प लेने तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे परिसर में "नशामुक्त युवा - विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति" का संदेश गूंजता रहा।