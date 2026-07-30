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ऑपरेशन थिएटर तकनीकों पर आधारित पुस्तक का विमोचन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय के एलाइड हेल्थ साइंस विभाग में 'फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीक्स' पुस्तक का विमोचन हुआ। लेखकों सैयद राशिद अंद्राबी और माजिद अनवर भट द्वारा लिखित, यह पुस्तक ऑपरेशन थिएटर की तकनीकों और प्रक्रियाओं की जानकारी सरल और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती है।

ऑपरेशन थिएटर तकनीकों पर आधारित पुस्तक का विमोचन

अलीगढ़। मंगलायतन विश्वविद्यालय के एलाइड हेल्थ साइंस विभाग के अंतर्गत ‘फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीक्स’ पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक सैयद राशिद अंद्राबी एवं माजिद अनवर भट हैं। पुस्तक में ऑपरेशन थिएटर से जुड़ी तकनीकों, प्रक्रियाओं एवं आवश्यक व्यावहारिक जानकारी को सरल एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक का विमोचन कुलपति प्रो. पीके दशोरा, कुलसचिव कमांडर मनोज के., डीन एकेडमिक प्रो. अम्बरीष शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स प्रो. राजीव शर्मा तथा विभागाध्यक्ष प्रो. गजेंद्र पाराशर ने किया।

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