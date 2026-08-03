अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मिलेगा संबल

उतरौला, संवाददाता। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ सोमवार को टाइनी टाट्स इंटर कॉलेज गांधी नगर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्त रहे, जबकि उपजिलाधिकारी योगेंद्र शरण शाह व जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राहुल गुप्त विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन से किया गया। विद्यालय डायरेक्टर सैफ अली व प्रधानाचार्य मनीष कुमार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर प्रदान करेगी।

एसडीएम योगेंद्र शरण शाह ने बताया कि योजना के तहत यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, एनडीए, सीडीएस, जेईई और नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन और नियमित अध्ययन पर विशेष जोर देने की सलाह दी। सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर प्रतिभाशाली युवा को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक अभाव उसकी सफलता में बाधा न बने। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अनुभवी शिक्षकों द्वारा कक्षाएं, अध्ययन सामग्री, टेस्ट सीरीज, कॅरियर काउंसलिंग के साथ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी राहुल गुप्ता ने योजना की पात्रता एवं ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर शिक्षक-शिक्षिकाएं, विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।