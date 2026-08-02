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नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का सीधा प्रसारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में एमएनएनआईटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का सजीव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो. एमएम गोरे ने किया। कई शिक्षकों और छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत संवाद आयोजित किया गया।

नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का सीधा प्रसारण

प्रयागराज, संवाददाता। एमएनएनआईटी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक प्रो. एमएम गोरे ने किया। कार्यक्रम में कुलसचिव डॉ.अंबक कुमार राय, छात्र क्रियाकलाप केंद्र के अध्यक्ष डॉ.समीर श्रीवास्तव, डॉ. मनोहर यादव, डॉ. नीरज कुमार चौधरी, डॉ. सरसिज त्रिपाठी,डॉ. भरत राजन, डॉ. सतीश चंद्र, आदि शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल काशी प्रांत की ओर से देवरस प्रखंड प्रयाग दक्षिण के केडी कॉन्वेंट स्कूल भगवतपुर मोड़ बमरौली में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ।

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