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लखीसराय: आज 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान' से जुड़ेंगे जिले के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और माई भारत ने 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान' की शुरुआत की। प्रधानमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम लखीसराय में 2 अगस्त को आयोजित होगा, जिसमें सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य है।

लखीसराय: आज 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान' से जुड़ेंगे जिले के सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय

लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत के संयुक्त तत्वावधान में युवाओं को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान' का शुभारंभ रविवार पूर्वाह्न 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय ने जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा आईसीटी मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, 2 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में संबंधित विद्यालयों की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

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निर्देश में कहा गया है कि जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालय प्रधानों को समय पर सूचना देकर कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। साथ ही, कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित प्रतिवेदन प्रखंडवार संकलित कर 2 अगस्त को अपराह्न 4:00 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालय प्रधानों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त बनाने के इस राष्ट्रीय अभियान में जिले की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

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