नशे से युवा दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं: डीएम
नशे से युवा दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं: डीएम नशे से युवा दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं: डीएम नशे से युवा दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं: डीएम
खगड़िया। हिन्दुस्तान संवाददाता एक सशक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके जागरूक, स्वस्थ और ऊर्जावान युवा होते हैं। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नशामुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान का जिलास्तरीय शुभारंभ रविवार को किया गया। शहर कोशी कॉलेज, खगड़िया में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम विक्रम विरकर ने की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। जिसे जिले के विभिन्न महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्ति की शपथ ली तथा समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त रखने का संकल्प दोहराया।
अपने संबोधन में डीएम विक्रम विरकर ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी के माध्यम से स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जनांंदोलन है। हम सभी संकल्प लें नशे से दूरी बनाएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें