राष्ट्रव्यापी जागरण और जन भागीदारी से नशा मुक्त होगा भारत: कुलपति
महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में रविवार को कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार की अध्यक्षता में 'नशा मुक्त युवा एवं विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ कि
आजमगढ़, संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में रविवार को कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार की अध्यक्षता में 'नशा मुक्त युवा व विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं ने देखा। े कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि नई पीढ़ी को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाने के लिए व्यापक जनजागरण की जरूरत है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से नुक्कड़ नाटक और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों से गांवों और चौराहों पर लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षित युवा इस अभियान की जिम्मेदारी उठाएं तो नशा मुक्त भारत का लक्ष्य अवश्य हासिल किया जा सकता है।
विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए नशा मुक्त समाज का निर्माण जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। अभियान के संयोजक प्रो. अजीत राय ने कहा कि नशा मुक्त परिसर और समाज आज की आवश्यकता है और युवाओं को आगे बढ़कर इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राध्यापक,एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक,कर्मचारी समेत छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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