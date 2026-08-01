नशामुक्त भारत-संकल्प अभियान का आज से होगी शुरुआत
बिहारशरीफ में नशामुक्त भारत-संकल्प अभियान की शुरुआत दो अगस्त से होगी। डीडीसी सारा अशरफ ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य कार्यक्रम नालंदा कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, जहां युवक-युवतियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। विद्यार्थी लाइव प्रसारण के माध्यम से पीएम मोदी की बात सुन कर प्रेरित होंगे।
नशामुक्त भारत-संकल्प अभियान का आज से होगी शुरुआत डीडीसी ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ की तैयारी बैठक नालंदा कॉलेज में होगा मुख्य कार्यक्रम, कई कॉलेजों के विद्यार्थी होंगे शामिल फोटो : डीडीसी मीटिंग : कलेक्ट्रेट में शनिवार को नशामुक्त भारत संकल्प अभियान की समीक्षा बैठक में शामिल डीडीसी सारा अशरफ व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीडीसी सारा अशरफ ने कलेक्ट्रेट में शनिवार को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के सफल आयोजन व तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दो अगस्त से इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा।
नालन्दा कॉलेज में मुख्य कार्यक्रम होगा। लाइव प्रसारण के माध्यम से विद्यार्थी पीएम मोदी की बात सुनकर कर प्रेरित होंगे। नालन्दा महिला कॉलेज, वर्धमान महावीर कॉलेज, पावापुरी, एसवीएम कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को कार्यक्रम में अधिकतम छात्र-छात्राओं को शामिल कराने का आदेश दिया गया है। युवाओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)
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