यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा से संबद्ध ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा शाखा में ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से ग्राहकों को नकद जमा-निकासी, मनी ट्रांसफर, खाता खोलने जैसी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध होंगी। इसे मोहम्मद असद खान को आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ सुलभ होंगी।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठाकुरद्वारा शाखा से संबद्ध ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ असदुल्ला खान मार्केट में किया गया है। इस ग्राहक सेवा केंद्र का आवंटन मोहम्मद असद खान को प्राप्त हुआ है। केंद्र के माध्यम से ग्राहकों को नकद जमा-निकासी, बैलेंस जानकारी, मनी ट्रांसफर, खाता खोलना, आधार एवं मोबाइल लिंकिंग, बीमा एवं पेंशन योजनाओं सहित विभिन्न बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक लोकेश गंगवार ने कहा, ग्राहक सेवा केंद्र का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को आमजन तक आसान, सुरक्षित और सुलभ तरीके से पहुँचाना है। इससे ग्रामीण एवं दूरदराज़ क्षेत्रों के ग्राहकों को बैंक की सुविधाएँ उनके नजदीक ही उपलब्ध होंगी तथा उन्हें शाखा तक बार-बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ग्राहकों से अपील की गई कि प्रत्येक लेन-देन की रसीद अवश्य लें, अपनी बैंकिंग जानकारी गोपनीय रखें तथा किसी भी प्रकार की सहायता के लिए केवल अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र से ही संपर्क करें।
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