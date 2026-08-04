उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई मासिक पत्रिका
फोटो 1. मासिक पत्रिका उद्गम के 17वें अंक का विमोचन करते डीईओ मानवेन्द्र कुमार राय और अन्य।
आरा, एक संवाददाता। जिला शिक्षा विभाग भोजपुर की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका उद्गम के 17वें अंक का विमोचन डीईओ मानवेन्द्र कुमार राय ने जिला शिक्षा कार्यालय के सभागार में किया। इस बार पत्रिका का प्रकाशन उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य विशेषांक के रूप में किया गया है। विमोचन के बाद डीईओ ने कहा कि बिहार शिक्षा जगत के विविध आयामों को दृष्टिगत रखते हुए बिहार सरकार के सात निश्चय योजना-3.0 के तहत उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य के निश्चय से छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को परिचित कराना इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस विशेषांक का प्रकाशन किया गया है।
उन्होंने बताया कि भोजपुर के विभिन्न विद्यालयों से प्राप्त रचनाओं व प्रकाशन सामग्री का संकलन कर पत्रिका तैयार की जाती है। मौके पर उद्गम टीम के पुस्तकालयाध्यक्ष शंभुशरण सिंह, हिमांशु मिश्रा, प्रीति पुतुल, सुनीता, आशीष उपाध्याय और मो. कलीम सहित कई शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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