Weather Update: बिहार में बारिश की तबाही, पेड़-दीवार गिरने से सात की मौत

बिहार के राजधानी पटना से सटे खगौल में रविवार को पेड़ गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार विशालकाय पेड़ एक ऑटो पर जा गिरा। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन महिला और एक बच्चा शामिल है। जानकारी के अनुसार ये सभी दुल्हिनबाजार के रहने वाले थे और इलाज कराने आए थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। दानापुर एएसपी अशोक मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है।

वहीं भागलपुर के गंगा किनारे हनुमान घाट पर मंदिर की दीवार ढह गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राज्य आपदा प्रबंधन बल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों के यहां दबे होने की आशंका है। बता दें कि भागलपुर में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है।

Bihar: Three people died after a wall collapsed in Bhagalpur following heavy rain in the region, many feared trapped. Rescue teams at the spot. pic.twitter.com/IL8HmvY7KW