मेरठ: अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा को दी गई अंतिम सलामी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर (Anantnag Encounter) में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा (Major Ketan Sharma) को यूपी के मेरठ में अंतिम सलामी दी गई। इससे पहले उनके घर की तरफ जाने वाली गलियों में गुलाब के फूल बिखेरे जा रहे थे। सड़कों को ऐसे सजाया गया था, मानो जैसे ढेर सारी खुशियां आ रही हों। लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। दिलों में गुस्सा था। सीना फख्र से चौड़ा हो रहा था। युवाओं में जुनून था, पड़ोसी मुल्क से बदला लेने का।

Last rites of Army Major Ketan Sharma being performed at his residence in Meerut. He lost his life in Anantnag encounter yesterday. pic.twitter.com/lpNr9Cixxb