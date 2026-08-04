Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इग्नू में प्रवेश 16 तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
Follow us on Google News
share

कुशीनगर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तारीख 16 अगस्त तक है। बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर गौरव तिवारी ने बताया कि कोई भी उम्र के व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। इग्नू की परीक्षाएं वार्षिक होती हैं, जिससे विद्यार्थियों को बार-बार परीक्षा के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती।

इग्नू में प्रवेश 16 तक

कुशीनगर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 16 अगस्त तक निर्धारित है। उक्त जानकारी बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर गौरव तिवारी ने दी। समन्यवक ने बताया कि किसी भी उम्र का व्यक्ति जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है और उसे अपनी पिछली डिग्री लिए चाहें जितने भी वर्ष हो गए हों वह इग्नू में प्रवेश ले सकता है। इसमें परीक्षाएं वार्षिक होती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को वर्ष में परीक्षा के लिए सेमेस्टर परीक्षा के जैसे दो बार समय नहीं निकालना पड़ता।

ये भी पढ़ें:इग्नू में नामांकन की तिथि 16 अगस्त तक बढ़ी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
IGNOU Kushinagar News Kushinagar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।