इग्नू में प्रवेश 16 तक
कुशीनगर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तारीख 16 अगस्त तक है। बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर गौरव तिवारी ने बताया कि कोई भी उम्र के व्यक्ति प्रवेश ले सकता है। इग्नू की परीक्षाएं वार्षिक होती हैं, जिससे विद्यार्थियों को बार-बार परीक्षा के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती।
कुशीनगर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 16 अगस्त तक निर्धारित है। उक्त जानकारी बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर गौरव तिवारी ने दी। समन्यवक ने बताया कि किसी भी उम्र का व्यक्ति जो शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है और उसे अपनी पिछली डिग्री लिए चाहें जितने भी वर्ष हो गए हों वह इग्नू में प्रवेश ले सकता है। इसमें परीक्षाएं वार्षिक होती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को वर्ष में परीक्षा के लिए सेमेस्टर परीक्षा के जैसे दो बार समय नहीं निकालना पड़ता।
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