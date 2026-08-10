आईटीआई में आवेदन-विकल्प बदलने का 15 तक मौका
कानपुर में राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में व्यवसायों के लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन और विकल्प बदलने का अवसर है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से, 211 संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त को रात 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में संचालित व्यवसायों में प्रशिक्षण के 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन व विकल्प बदलने का मौका है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में संचालित 10 दीर्घकालीन व्यवसायों तथा पीपीपी मॉडल पर संचालित राजकीय संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे गए थे। अभ्यर्थियों के हित में पोर्टल पर आवेदन, पंजीकरण और संस्थान, व्यवसाय विकल्प बदलने की सुविधा 15 अगस्त की रात 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण या विकल्प परिवर्तन का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें