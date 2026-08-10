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आईटीआई में आवेदन-विकल्प बदलने का 15 तक मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में व्यवसायों के लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन और विकल्प बदलने का अवसर है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से, 211 संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त को रात 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

आईटीआई में आवेदन-विकल्प बदलने का 15 तक मौका

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में संचालित व्यवसायों में प्रशिक्षण के 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन व विकल्प बदलने का मौका है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में संचालित 10 दीर्घकालीन व्यवसायों तथा पीपीपी मॉडल पर संचालित राजकीय संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे गए थे। अभ्यर्थियों के हित में पोर्टल पर आवेदन, पंजीकरण और संस्थान, व्यवसाय विकल्प बदलने की सुविधा 15 अगस्त की रात 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण या विकल्प परिवर्तन का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

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