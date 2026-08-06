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स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश का अंतिम मौका आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली कॉलेज में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए बीए, बीएससी बायो और बीकॉम में कुछ सीटें रिक्त हैं। अंतिम अवसर 6 अगस्त को दिया जाएगा। मुख्य प्रवेश नियंत्रक प्रो. वंदना शर्मा ने सभी इच्छुक छात्रों से अपील की है कि वे अवसर का लाभ उठाएं।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश का अंतिम मौका आज

बरेली कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में ईडब्ल्यूएस वर्ग में बीए, बीएससी बायो तथा बीकॉम में ईडब्ल्यूएस वर्ग में कुछ सीट रिक्त हैं। जिनमें प्रवेश के लिए छात्र-छात्राओं को अंतिम मौका दिया जा रहा है। मुख्य प्रवेश नियंत्रक प्रो. वंदना शर्मा ने बताया कि रिक्त सीटों के सापेक्ष अंतिम अवसर छह अगस्त गुरुवार को दिया जा रहा है। प्रवेश के इच्छुक ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र-छात्रा अपना प्रवेश लेना सुनिश्चित करें।

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