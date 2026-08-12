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बिरौल:लावारिस कार से भारी मात्रा में शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बिरौल के रोहार गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक लावारिस कार से 80 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब चंडीगढ़ पर लिखा हुआ 445 बोतल में था। पुलिस ने सत्यम कुमार और कार के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, सत्यम पहले भी शराब तस्करी के मामले में शामिल रहा है।

बिरौल:लावारिस कार से भारी मात्रा में शराब बरामद

शिव कुमार खर्गा,बिरौल। थाना क्षेत्र के रोहार गांव से पुलिस ने मंगलवार को गुप्त सूचना पर एक लावारिस हालत में खड़ी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। सभी बरामद शराब चंडीगढ़ लिखा हुआ 180 एमएल के 445 बोतल में 80 लीटर है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि दिन के करीब 12 बजे गुप्त सूचना मिली कि गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र के समीप एक स्विफ्ट कार से शराब का खेप पहुंचा है। इसकी सत्यापन के लिए गस्ती कर रहे पुलिस अधिकारी स.अ.नि देवनारायण राय के नेतृत्व में पुलिस टीम को छापेमारी के लिए भेजा गया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के समीप खड़ी कार की तलाशी ली गई, जिसमें डिक्की से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया।

जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने कार को शराब के साथ थाना लाया , जिसकी मिलान करने पर सभी बरामद शराब 180 एम.एल के 445 बोतल में 80 लीटर था। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में रोहार गांव के ही सत्यम कुमार उर्फ चुन्नू बौआ पिता संतोष मिश्रा और वाहन के स्वामी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तस्कर के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सत्यम के विरुद्ध पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में प्राथमिकी दर्ज है। इस कार्रवाई में पुलिस अधिकारी देवनारायण राय के अलावे सिपाही रामानंद पाल ,महिला सिपाही सोनी कुमारी और नेहा कुमारी शामिल थे।

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