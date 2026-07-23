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रामायण मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, दिखा उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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रामायण मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, दिखा उत्साह क क क क क क क क क क क क क क क

रामायण मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, दिखा उत्साह

सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान संवाद। पौराणिक एवं धार्मिक नगरी सीतामढ़ी में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेले में गुरुवार को भारी भीड़ उमड़ी। गंगा स्नान करने के बाद आस्थावानों ने माता सीता, श्री हनुमान जी का दर्शन-पूजन किया। उधर, महिलाओं ने घरेलू सामानों की जमकर दुकानों पर खरीदारी की। बच्चों में भी मेले को लेकर उत्साह नहर आया।

सुरक्षा प्रबंध

बता दें कि गुरुवार को मुख्य मेले में गंगा घाट से लेकर मेले के समूचे परिसर तक जनसैलाब उमड़ा रहा। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। घाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं। मेले के भीतर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 250 से अधिक पुलिसकर्मी, पीएसी जवान तथा 15 सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए थे। महर्षि वाल्मीकि स्थल से लेकर सीता समाहित स्थल तक का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहा।

भीड़ नियंत्रण

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखा। 12 प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग, पांच मोबाइल टॉयलेट, पांच पानी के टैंक, और तीन अग्निशमन गाड़ियां मेले में तैनात की गई थीं। सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से हर 15 मिनट पर अधिकारी भ्रमण करते दिखे। भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ मेले का सांस्कृतिक और धार्मिक रंग भी चरम पर रहा। विभिन्न स्थलों पर रामकथा, भजन संध्या, धार्मिक झांकियों और मेले की दुकानों पर रौनक बनी रही। इस आयोजन ने एक बार फिर से सीतामढ़ी को आस्था, संस्कृति और संयम का संगम स्थल साबित किया।

श्रद्धालुओं की भागीदारी

मेले में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। भदोही ही नहीं, आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु भारी संख्या में मेले का हिस्सा बनने पहुंचे। समापन अवसर पर स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और धार्मिक समितियां पूरी तरह सक्रिय रहीं।

सामान्य प्रश्न

सीतामढ़ी में आयोजित रामायण मेला कब हुआ?
सीतामढ़ी में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेला गुरुवार को हुआ।

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