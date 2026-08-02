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विद्यापतिधाम में जलाभिषेक को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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श्रावण मास के प्रथम रविवार को विद्यापतिधाम स्थित श्री बालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा अर्चना की। मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी।

विद्यापतिधाम में जलाभिषेक को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

विद्यापतिनगर।श्रावण मास के प्रथम रविवार को प्रसिद्ध विद्यापतिधाम स्थित श्री बालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर शिवमय वातावरण में डूबा रहा।

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श्रद्धालुओं की भीड़

जिला सहित बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया तथा आसपास के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु विद्यापतिधाम पहुंचे। शिवभक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की।

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व्यवस्थाओं का ध्यान

श्रावणी मेला को लेकर श्री बालेश्वर स्थान विद्यापतिधाम न्यास समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, कतारबद्ध दर्शन तथा स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा।

पुलिस और प्रशासन की भूमिका

पुलिस बल एवं दंडाधिकारी मुस्ताद रहे, जिससे श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से पूजा-अर्चना की। मंदिर के पुजारी पुकार गिरि, लालबाबू गिरि ने बताया कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस पावन माह में श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी आस्था के कारण पूरे सावन भर विद्यापतिधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।

आम प्रश्न

श्रावण मास में बालेश्वर महादेव मंदिर में कितने श्रद्धालु आए?
श्रावण मास के प्रथम रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु विद्यापतिधाम पहुंचे।
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