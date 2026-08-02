पटना के अभिनंदन समारोह के लिए व्यवसायी पटना रवाना
नोखा से व्यवसायियों और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा काफिला पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित आभार सह अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। विजय सेठ ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज की एकजुटता और सहभागिता को बढ़ाने हेतु है। काफिले में कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल रहे।
नोखा, एक संवाददाता। अखिल भारतीय कानू हलवाई संघ के आह्वान पर रविवार को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित आभार सह अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए नोखा से व्यवसायियों और कार्यकर्ताओं का काफिला रवाना हुआ। व्यवसायी संघ के अध्यक्ष विजय सेठ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग विभिन्न वाहनों से पटना के लिए निकले। रवाना होने से पहले विजय सेठ ने कहा कि समारोह का उद्देश्य समाज की एकजुटता और सहभागिता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि संगठन समाज के हितों और अधिकारों के लिए लगातार कार्य कर रहा है तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश दिया जाएगा।
काफिले में बिक्रमगंज नगर परिषद के पूर्व सभापति गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता, भाजपा अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नवीनचंद साह, अंजनी कुमार, जगनारायण साह, शिवनाथ गुप्ता, अभिजीत पांडेय, नीरज पांडेय, राजू सेठ सहित कई व्यवसायी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। पटना रवाना होते समय कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा गया।
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