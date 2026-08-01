चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सलिल जैन के बैग से लैपटॉप गायब हो गया है। उन्होंने एयरपोर्ट प्राधिकरण से शिकायत की है। कर्नल जैन का कहना है कि उनका बैग एक मिनट तक बिना निगरानी में रहा, जिसके चलते लैपटॉप खो गया।

एयरपोर्ट पर आर्मी अफसर के बैग से लैपटॉप गायब, जांच में जुटा प्रशासन

अंकुर राज किशोर, सरोजनीनगर,(लखनऊ),संवाददाता। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सलिल जैन के बैग से लैपटॉप गायब होने का मामला सामने आया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जैन ने इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। लेफ्टिनेंट कर्नल जैन शुक्रवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1618 से पुणे से लखनऊ पहुंचे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने बैगेज बेल्ट नंबर-5 से अपना सामान प्राप्त किया। उनका कहना है कि सामान लेने के दौरान उनका बैग करीब एक मिनट तक बिना निगरानी के रह गया था। घर पहुंचने पर जब उन्होंने अपना लैपटॉप बैग खोला तो उसमें रखा लैपटॉप गायब मिला।

लेफ्टिनेंट कर्नल का बयान उन्होंने बताया कि लैपटॉप को आखिरी बार पुणे एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से पहले सुरक्षा जांच के दौरान देखा था। इसके बाद उन्होंने बैग नहीं खोला था। ऐसे में उन्हें आशंका है कि लखनऊ एयरपोर्ट के बैगेज एरिया में बैग कुछ समय के लिए बिना निगरानी के रहने के दौरान ही लैपटॉप गायब हुआ होगा। घटना के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखित शिकायत सौंपते हुए बैगेज बेल्ट नंबर-5 की सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने, गुम हुए सामान की रिपोर्ट दर्ज करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

एयरपोर्ट प्रशासन की प्रतिक्रिया फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संबंधित सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना सामने आने के बाद यात्रियों के सामान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।