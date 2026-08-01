एयरपोर्ट पर आर्मी अफसर के बैग से लैपटॉप गायब, जांच में जुटा प्रशासन
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सलिल जैन के बैग से लैपटॉप गायब हो गया है। उन्होंने एयरपोर्ट प्राधिकरण से शिकायत की है। कर्नल जैन का कहना है कि उनका बैग एक मिनट तक बिना निगरानी में रहा, जिसके चलते लैपटॉप खो गया।
अंकुर राज किशोर, सरोजनीनगर,(लखनऊ),संवाददाता। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सलिल जैन के बैग से लैपटॉप गायब होने का मामला सामने आया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जैन ने इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। लेफ्टिनेंट कर्नल जैन शुक्रवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1618 से पुणे से लखनऊ पहुंचे थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने बैगेज बेल्ट नंबर-5 से अपना सामान प्राप्त किया। उनका कहना है कि सामान लेने के दौरान उनका बैग करीब एक मिनट तक बिना निगरानी के रह गया था। घर पहुंचने पर जब उन्होंने अपना लैपटॉप बैग खोला तो उसमें रखा लैपटॉप गायब मिला।
लेफ्टिनेंट कर्नल का बयान
उन्होंने बताया कि लैपटॉप को आखिरी बार पुणे एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से पहले सुरक्षा जांच के दौरान देखा था। इसके बाद उन्होंने बैग नहीं खोला था। ऐसे में उन्हें आशंका है कि लखनऊ एयरपोर्ट के बैगेज एरिया में बैग कुछ समय के लिए बिना निगरानी के रहने के दौरान ही लैपटॉप गायब हुआ होगा। घटना के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखित शिकायत सौंपते हुए बैगेज बेल्ट नंबर-5 की सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने, गुम हुए सामान की रिपोर्ट दर्ज करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
एयरपोर्ट प्रशासन की प्रतिक्रिया
फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संबंधित सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना सामने आने के बाद यात्रियों के सामान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
प्रश्नावली
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें